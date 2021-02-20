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В Москве простились с Андреем Мягковым 

Газета.Ru 30 минут назад
В Москве простились с Андреем Мягковым
Фото: ТАСС
Церемония прощания с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошла в МХТ имени Чехова. Близкие люди, поклонники и коллеги по сцене проводили актера аплодисментами, сообщает ТАСС.
Попрощаться с артистом пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ имени Чехова Сергей Женовач, худрук театра «Практика» Марина Брусникина, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, режиссер Николай Скорик, актеры Авангард Леонтьев, Станислав Любшин, Евгения Добровольская, Вера Сотникова и многие другие.

«Трудно осознавать, это большая утрата. Я созванивался с ним, он хотел вернуться в театр, но здоровье не позволяло. А желание было. Светлая память большому мастеру и артисту», — сказал Сергей Женовач.

По завершении траурной церемонии гроб с телом артиста вынесли на улицу, актера проводили в последний путь аплодисментами.
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После гражданской панихиды начнется отпевание в Храме Воскресения Словущего на Успенском вражке. Мягков будет похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.
О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Официальная причина смерти пока не названа. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Скончался 18 февраля на 83 году жизни.
Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Мягкова.
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Общество , Станислав Любшин , Николай Скорик , Ольга Любимова , Игорь Золотовицкий , Андрей Мягков , Евгения Добровольская , Вера Сотникова , Марина Брусникина , Ирина Апексимова , Эльдар Рязанов , Сергей Женовач , ИТАР-ТАСС
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