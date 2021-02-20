«Дебилы, блин»: Норкин разоблачил депутата 

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В эфире передачи Норкин рассказал, что Надеждин намерен участвовать в праймериз «Единой России».

«Мне можно! Я ни в какой партии не состою, граждане, как это», — подчеркнул депутат.

После этого Норкин спросил, как Надеждин может участвовать в праймериз, если обзывает будущих коллег по «Единой России» дебилами. Депутат возразил, что такого не говорил.

В ответ на это телеведущий включил отрывок из другого выпуска «Места встречи», в котором Надеждин критиковал закон об иностранных агентах.

«Я сейчас позвоню своей тете в Израиль и скажу: «Тетя, вот по этому номеру телефона на Сбербанк Хинштейна переведи 30 шекелей». Всё, иностранный агент! Это будет происходить, вы такой закон написали, дебилы, блин!» — сказал тогда Надеждин.

После демонстрации отрывка он замялся и спросил, зачем Норкин это показал.

Как писал «Рамблер», ранее в эфире «Места встречи» Норкин показал американцу российский юмор. Он процитировал американскому журналисту Майклу Бому фильм «Кавказская пленница», рассуждая об отсутствии чувства юмора у президента США Джо Байдена

Бом заявил Норкину, что российские «шутки» с США (кибератаки, вмешательство в выборы) при Байдене закончатся.