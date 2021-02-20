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Москва

«Дебилы, блин»: Норкин разоблачил депутата 

Мария Иванова 1 час назад
«Дебилы, блин»: Норкин разоблачил депутата
Фото: РИА Новости
Телеведущий Андрей Норкин подловил подмосковного депутата Бориса Надеждина, отрицавшего оскорбления в адрес депутатов «Единой России». Новый выпуск программы «Место встречи» опубликован на YouTube-канале НТВ.
В эфире передачи Норкин рассказал, что Надеждин намерен участвовать в праймериз «Единой России».

«Мне можно! Я ни в какой партии не состою, граждане, как это», — подчеркнул депутат.

После этого Норкин спросил, как Надеждин может участвовать в праймериз, если обзывает будущих коллег по «Единой России» дебилами. Депутат возразил, что такого не говорил.
В ответ на это телеведущий включил отрывок из другого выпуска «Места встречи», в котором Надеждин критиковал закон об иностранных агентах.

«Я сейчас позвоню своей тете в Израиль и скажу: «Тетя, вот по этому номеру телефона на Сбербанк Хинштейна переведи 30 шекелей». Всё, иностранный агент! Это будет происходить, вы такой закон написали, дебилы, блин!» — сказал тогда Надеждин.

После демонстрации отрывка он замялся и спросил, зачем Норкин это показал.
Как писал «Рамблер», ранее в эфире «Места встречи» Норкин показал американцу российский юмор. Он процитировал американскому журналисту Майклу Бому фильм «Кавказская пленница», рассуждая об отсутствии чувства юмора у президента США Джо Байдена.
Бом заявил Норкину, что российские «шутки» с США (кибератаки, вмешательство в выборы) при Байдене закончатся.

«Бамбарбия киргуду, знаете такое выражение?» — ответил на это Норкин.


«Если вы откажетесь, они вас зарежут. Шутка», — добавил его соведущий Иван Трушкин.

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Общество , Борис Надеждин , Иван Трушкин , Джозеф Байден , Андрей Норкин , Сбербанк России , Единая Россия , НТВ
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