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Москва

Вдова Мягкова не появилась на прощальной церемонии 

News.ru 14 минут назад
Актриса Анастасия Вознесенская не появилась на церемонии прощании со своим мужем Андреем Мягковым, которая проходит в данный момент в МХТ имени Чехова. По словам близких, 77-летняя вдова очень плохо себя чувствует.

По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся её племянники, — цитирует Teleprogramma театрального режиссёра Марину Брусникину.

Гроб с телом Мягкова сейчас выставлен на сцене МХТ имени Чехова, в труппе которого он числился с 1977 года. У гроба сидят коллеги артиста по МХТ и «Современнику», выступают друзья.
По словам актёра Авангарда Леонтьева, страдающую сахарным диабетом Анастасию Вознесенскую парализовало после инсульта и последние семь лет Мягков не появлялся на сцене из-за её болезни.
Прощание с Андреем Мягковым
В 2018 году Вознесенская и Мягков отметили 55-летие супружеской жизни. Детей у них не было.
Актёр умер 18 февраля в возрасте 82 лет. О смерти Мягкова сообщил МХТ им. Чехова, не назвав причину. Позднее несколько Telegram-каналов написали о том, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.
Как писал NEWS.ru, адвокат Сергей Жорин сообщил, что на наследство актёра Андрея Мягкова могут претендовать его внебрачные дети. По его словам, часто в подобных ситуациях неожиданно объявляются внебрачные дети, которые хотят заполучить часть наследства. Если родство удастся доказать, вдове придётся поделить наследство с ними. Из близких родственников у Мягкова осталась ещё родная сестра, но она не сможет претендовать на имущество, так как не входит в «первую очередь» наследников. Если при жизни было составлено завещание и в этом завещании не указана супруга, то, учитывая, что она пенсионного возраста, она всё равно имеет право на обязательную долю — половину от того, что причиталось бы наследнику в случае отсутствия завещания, уточнил Жорин.
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Общество , Видео , Андрей Мягков , Анастасия Вознесенская , Сергей Жорин , Марина Брусникина
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