Вдова Мягкова не появилась на прощальной церемонии 

Актриса Анастасия Вознесенская не появилась на церемонии прощании со своим мужем Андреем Мягковым , которая проходит в данный момент в МХТ имени Чехова. По словам близких, 77-летняя вдова очень плохо себя чувствует.

По состоянию здоровья она не выходит из дома. Но при этом никогда и ни на что не жалуется. Рядом с ней сейчас находятся её племянники, — цитирует Teleprogramma театрального режиссёра Марину Брусникину.

Гроб с телом Мягкова сейчас выставлен на сцене МХТ имени Чехова , в труппе которого он числился с 1977 года. У гроба сидят коллеги артиста по МХТ и «Современнику», выступают друзья.

По словам актёра Авангарда Леонтьева, страдающую сахарным диабетом Анастасию Вознесенскую парализовало после инсульта и последние семь лет Мягков не появлялся на сцене из-за её болезни.

В 2018 году Вознесенская и Мягков отметили 55-летие супружеской жизни. Детей у них не было.

Актёр умер 18 февраля в возрасте 82 лет. О смерти Мягкова сообщил МХТ им. Чехова, не назвав причину. Позднее несколько Telegram-каналов написали о том, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.