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Москва

Части россиян противопоказана новая российская вакцина 

Павел Тиунов 46 минут назад
Опубликованы противопоказания к вакцинации новым отечественным препаратом против коронавируса «КовиВак», сообщает РИА Новости. В инструкции есть целый перечень обстоятельств, при наличии которых прививка не рекомендуется.
«КовиВак» нельзя использовать в случае, если у пациента наблюдаются осложнения после предыдущей вакцинации: повышенная температура, гиперемия или отеки, аллергия.
Препарат запрещено вводить несовершеннолетним, беременным женщинам, людям с острыми лихорадочными состояниями, а также переносящим инфекционные и неинфекционные заболевания.

«Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления», — говорится в инструкции.

Разработчики вакцины отметили, что людям с хроническими заболеваниями рекомендации к прививке должны давать их лечащие врачи. Особенно внимательно к применению вакцины следует подходить людям с заболеваниями печени и почек, системы кроветворения, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта.
«Ковивак», как сообщал «Рамблер», был разработан Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. В сентябре Министерство здравоохранения России выдало разрешение на клинические испытания препарата. В рамках первой фазы исследований были привиты 200 добровольцев. У них не было выявлено нежелательных явлений. Накануне СМИ отмечали, что вакцина может быть зарегистрирована 20 февраля.
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Общество , Видео , Минздрав РФ , РИА Новости
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