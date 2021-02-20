Части россиян противопоказана новая российская вакцина 

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Опубликованы противопоказания к вакцинации новым отечественным препаратом против коронавируса «КовиВак», сообщает РИА Новости. В инструкции есть целый перечень обстоятельств, при наличии которых прививка не рекомендуется.

«КовиВак» нельзя использовать в случае, если у пациента наблюдаются осложнения после предыдущей вакцинации: повышенная температура, гиперемия или отеки, аллергия.

Препарат запрещено вводить несовершеннолетним, беременным женщинам, людям с острыми лихорадочными состояниями, а также переносящим инфекционные и неинфекционные заболевания.

«Вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления», — говорится в инструкции.

Разработчики вакцины отметили, что людям с хроническими заболеваниями рекомендации к прививке должны давать их лечащие врачи. Особенно внимательно к применению вакцины следует подходить людям с заболеваниями печени и почек, системы кроветворения, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта.