Прощание с Андреем Мягковым 

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Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошло в МХТ имени Чехова. Проводить в последний путь актера пришли близкие, коллеги, друзья и поклонники. Об этом сообщает РИА Новости.

Гроб с телом артиста был установлен на сцене в окружении многочисленных цветов и венков, в том числе от президента РФ Владимира Путина , министра культуры РФ Ольги Любимовой , киноконцерна "Мосфильм" и столичных театров. В зале играет музыка, было оформлено слайд-шоу из черно-белых фотографий Андрея Мягкова. В фойе театра был установлен траурный портрет актера.

Андрей Мягков скончался у себя дома 18 февраля в возрасте 82 лет. Актер умер от острой сердечной недостаточности.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х он учился в Школе-студии МХАТ. После окончания учебы работал в театре «Современник».