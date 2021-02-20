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Прощание с Андреем Мягковым 

Александр Котлеткин 47 минут назад
Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым прошло в МХТ имени Чехова. Проводить в последний путь актера пришли близкие, коллеги, друзья и поклонники. Об этом сообщает РИА Новости.
Гроб с телом артиста был установлен на сцене в окружении многочисленных цветов и венков, в том числе от президента РФ Владимира Путина, министра культуры РФ Ольги Любимовой, киноконцерна "Мосфильм" и столичных театров. В зале играет музыка, было оформлено слайд-шоу из черно-белых фотографий Андрея Мягкова. В фойе театра был установлен траурный портрет актера.
Андрей Мягков скончался у себя дома 18 февраля в возрасте 82 лет. Актер умер от острой сердечной недостаточности.
Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х он учился в Школе-студии МХАТ. После окончания учебы работал в театре «Современник».
Актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» и «Служебный роман». Помимо этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «Жестокий романс», «Дни Турбиных», «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди».
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Общество , Фото , Ольга Любимова , Андрей Мягков , Эльдар Рязанов , Владимир Путин
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