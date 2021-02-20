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Начались испытания комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca 

Lenta.ru и ещё 7 28 минут назад
Начались испытания комбинации вакцин «Спутник V» и AstraZeneca
Фото: Николай Хижняк / «Коммерсантъ»
Начались испытания комбинации российской вакцины «Спутник V» с препаратом AstraZeneca. Об этом сообщается в Twitter отечественной вакцины.

«Использование вакцины "Спутник V" как второго компонента для вакцины AZ избавляет от необходимости ждать второй прививки в течение трех месяцев», — говорится в сообщении.

Там уточняется, что речь идет о начале клинических испытаний данного подхода.
Глава центра имени Гамалеи, разработавшего «Спутник V», 21 декабря объявил о совместных испытаниях с AstraZeneca. Александр Гинцбург назвал очень похожими две технологические платформы, на которых создавались препараты. По его словам, комбинация препаратов «Спутник V» и AstraZeneca создаст более продолжительную защиту от коронавируса.
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