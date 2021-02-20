Когда это все закончится: в России спрогнозировали глобальное похолодание

Покровский заявил, что в последнее время температура Северной Атлантики стремительно снижается, вызывая изменения в секторах США и Европы. Вода в Северном ледовитом океане становится холоднее, из-за чего процессы в атмосфере меняются.

«Если это охлаждение атлантических вод продлится, в мире сильно похолодает, особенно в скандинавских странах и в России», — уверен ученый.

Он отметил, что у РФ, в отличие от Европы, нет бонуса в виде теплого воздуха с Атлантического океана. Из-за этого в стране будет гораздо холоднее, чем в Европе.

Как писал «Рамблер», с другим прогнозом ранее выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что температуры в России растут в 2,5 раза быстрее среднемировой скорости глобального потепления.

В Гидрометцентре подсчитали, что в России становится все меньше дней со средней температурой ниже нуля градусов. В Москве весна в последние несколько лет наступает на пять дней раньше, а зима задерживается на десять дней. Средние январские температуры в столице за 30 лет выросли на два градуса.

По словам Вильфанда, связано это с пространственными и временными особенностями: Россия находится в умеренных и высоких широтах и является континентальной.

Метеоролог предупреждал, что длительность времен года в России заметно изменится и зимы будут короче, чем раньше.