Мишустин заявил о росте объёмов выпуска российской вакцины

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Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что производители российских вакцин выпустили около 10 млн доз «Спутника V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны».

По его словам, постоянно наращиваются темпы выпуска вакцин.

«Уже произведено свыше 10 млн доз «Спутника V» и порядка 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны», — цитирует его ТАСС.

Мишустин добавил, что в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьей российской вакцины — «КовиВак».