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Москва

Мишустин назвал объёмы произведённой российской вакцины 

RT на русском 1 час назад
Мишустин заявил о росте объёмов выпуска российской вакцины
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что производители российских вакцин выпустили около 10 млн доз «Спутника V» и 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны».
По его словам, постоянно наращиваются темпы выпуска вакцин.

«Уже произведено свыше 10 млн доз «Спутника V» и порядка 80 тыс. доз «ЭпиВакКороны», — цитирует его ТАСС.

Мишустин добавил, что в ближайшее время будет запущена линия по промышленному производству третьей российской вакцины — «КовиВак».
Ранее сообщалось, что в России зарегистрирована вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова Российской академии наук.
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Общество , Михаил Мишустин , РАН , ИТАР-ТАСС
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