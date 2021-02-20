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Субботний
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса
ТАСС
5 минут назад
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РИА Новости
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Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — "Ковивак" Центра им. Чумакова, сообщил Мишустин.
Первые 120 тыс. доз вакцины "Ковивак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта.
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