Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса 

ТАСС 5 минут назад
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса
Фото: РИА Новости
Зарегистрирована третья российская вакцина от коронавируса — "Ковивак" Центра им. Чумакова, сообщил Мишустин.
Первые 120 тыс. доз вакцины "Ковивак" будут запущены в гражданский оборот в середине марта.
Новость дополняется.
Видео дня. Российские звезды тратят миллионы на своих родителей
ТАСС: последние новости
Навальный 20 февраля примет участие в обоих заседаниях Бабушкинского суда Навальный 20 февраля примет участие в обоих заседаниях Бабушкинского суда В Роскачестве предупредили о мошеннических продажах тестов на антитела к COVID-19 В Роскачестве предупредили о мошеннических продажах тестов на антитела к COVID-19 МИД Латвии запретил Владимиру Соловьеву въезд в страну МИД Латвии запретил Владимиру Соловьеву въезд в страну
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео с места обрушения на фабрике в Норильске
01:11
Опубликовано видео с места обрушения на фабрике в Норильске
Происшествия
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
03:56
«Папа, меня убили!»: дочь умерла на руках от выстрела соседа
Происшествия Криминал
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
00:46
Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту
Общество
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
00:52
У новосибирца на улице отобрали пакет с 15 миллионами
Происшествия Криминал
Мэру российского города сожгли иномарку
01:38
Мэру российского города сожгли иномарку
Происшествия
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
01:44
Пенсионер — о групповом изнасиловании: «Девка сама приехала»
Происшествия Криминал
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
00:16
Жена бизнесмена на Maserati переехала ребенка
Происшествия Новости Москвы
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
00:41
Российскую почту ограбили на 2 миллиона за 20 секунд
Происшествия Криминал
Боевик расстрелял полицейских
00:06
Боевик расстрелял полицейских
Происшествия В мире
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
01:01
«Киллер-пиротехник» обстрелял авто чиновницы в Красноярске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение