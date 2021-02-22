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Москва

Опрос показал отношение россиян к 8 Марта и 23 Февраля 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Россияне рассказали об отношении к 8 Марта и 23 Февраля
Фото: АГН «Москва»
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, как жители России относятся к гендерным праздникам. RT ознакомился с результатами соответствующего исследования.
Так, День защитника Отечества положительно оценивают 52% россиян, в то время как негативно к нему относятся лишь 5% респондентов.
Ещё 42% жителей России признались, что воспринимают праздник нейтрально, радуясь при этом очередному выходному дню.
Что касается Международного женского дня, который отмечается 8 марта, 61% респондентов заявили, что оценивают этот день положительно.
В то же время нейтрально весенний праздник воспринимают 34% опрошенных и лишь 5% — отрицательно.
Всего в исследовании приняли участие более 4 тыс. человек из всех регионов России.
Ранее россияне рассказали, хотят ли они, чтобы оплачиваемых выходных дней стало больше.
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