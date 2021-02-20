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Врач посоветовала россиянам «запивать» стресс 

Вечерняя Москва и ещё 6 1 час назад
Врач посоветовала россиянам «запивать» стресс
Фото: Pexels / Daria Shevtsova
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова назвала лучшее средство борьбы со стрессовыми ситуациями.
Она отметила, что люди часто пытаются справиться со стресом с помощью еды. «Заесть стресс» — это типичная реакция, но она ошибочна и может привести к негативным последствиям для здоровья.

— Заедание стресса — это нарушение пищевого поведения, поскольку мы пытаемся компенсировать стрессовые ситуации едой. Даже если вы заедаете полезной едой, то это все равно плохо. Сам факт заедания стимулирует к приему пищи. Даже если сегодня вы будете заедать стресс полезной едой, то завтра у вас ее может не оказаться под рукой, и вы пойдете за гамбургером или чем-то таким, — объяснила врач в интервью радио Sputnik.

Вместо заедания стресса она посоветовала его запивать. Павлова сказала, что обычная вода является самым эффективным способом справиться со стрессом.

— Заедать не надо, надо запивать. Когда мы запиваем стресс, то мы разрываем логическую цепь, когда мозг в стрессовой ситуации стимулирует надпочечники для выработки гормона стресса, то есть кортизола. Когда мы пьем воду, эта связь прекращается, и гормоны не вырабатываются, — рассказала эндокринолог.

Также она добавила, что стресс можно снять с помощью физических упражнений. Нагрузка выступит в качестве естественной защиты от стресса.
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Общество , ИА Sputnik
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