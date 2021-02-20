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Доктор Мясников предупредил о болезни опаснее коронавируса 

Lenta.ru и ещё 1 23 минуты назад
Мясников предупредил об опасных мутациях гриппа
Фото: РИА Новости
Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников предупредил, что грипп может оказаться опаснее для человечества, чем коронавирус. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА Новости.
По его словам, грипп — это то, что еще потрясет Землю. Доктор отметил, что все вирусологи и специалисты ожидают появления мутаций, птичьего и свиного гриппа. Он подчеркнул, что в данном случае смертность будет в разы выше, чем от коронавируса.
Специалист также заявил, что во время пандемии коронавируса грипп не пропал. Он добавил, что иногда пациент может заразиться сразу двумя болезнями.
Помимо этого, врач рассказал, что смертность от гриппа обычно в разы больше, чем принято считать.
Ранее Мясников обнаружил признаки ослабления коронавируса. По его словам, к коронавирусу можно применить постулат «выигрывая в силе, проигрываешь в скорости».

«Чем быстрее он распространяется по планете, тем ниже процент смертности», — написал доктор и уточнил, что говорит именно о проценте, а не об абсолютных данных.

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Общество , Александр Мясников , РИА Новости
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