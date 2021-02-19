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Москва

Мусоросжигательные заводы оказались слишком дороги для России 

Lenta.ru 1 час назад
Мусоросжигательные заводы оказались слишком дороги
Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»
Проект строительства мусоросжигательных заводов по всей России, подготовленный «РТ-Инвест», дочерней компанией «Ростеха», оказался слишком дорогим. Об этом на своей странице в Instagram заявила вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве вопросы экологии.

«Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор?» — возмутилась чиновница, напомнив, что работу заводов предлагается оплачивать из бюджета и за счет населения.

В общей сложности компания предлагала построить 25 таких заводов. По итогам совещания, на котором присутствовал и вице-премьер Александр Новак, профильным ведомствам дано поручение детально проанализировать финансовую модель инвестпроекта. К работе также подключат Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
При этом Абрамченко усомнилась, что стране в принципе нужно такое количество заводов для данного вида утилизации. По ее словам, должен быть баланс и с другими инвестпроектами, в том числе по сортировке и утилизации отходов, раздельному сбору мусора и извлечению из него полезных фракций.
Ранее Генпрокуратура провела проверку деятельности «Российского экологического оператора» (РЭО) за последние два года и выявила множество недочетов. Основными были названы отсутствие стратегии и целевых показателей, а также сверхдоходы сотрудников компании.
РЭО должен был курировать мусорную реформу, но даже не следил за ситуацией в регионах, а отправляемые в министерство отчеты изобиловали сомнительными сведениями. Создать компанию в январе 2019 года поручил президент России Владимир Путин.
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Общество , Александр Новак , Виктория Абрамченко , Владимир Путин , Ростех , Генпрокуратура РФ , ФАС
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