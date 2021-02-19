Мусоросжигательные заводы оказались слишком дороги

Проект строительства мусоросжигательных заводов по всей России , подготовленный «РТ-Инвест», дочерней компанией «Ростеха» , оказался слишком дорогим. Об этом на своей странице в Instagram заявила вице-премьер Виктория Абрамченко , курирующая в правительстве вопросы экологии.

«Зачем нужна дорогостоящая электроэнергия и "золотой" мусор?» — возмутилась чиновница, напомнив, что работу заводов предлагается оплачивать из бюджета и за счет населения.

В общей сложности компания предлагала построить 25 таких заводов. По итогам совещания, на котором присутствовал и вице-премьер Александр Новак , профильным ведомствам дано поручение детально проанализировать финансовую модель инвестпроекта. К работе также подключат Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

При этом Абрамченко усомнилась, что стране в принципе нужно такое количество заводов для данного вида утилизации. По ее словам, должен быть баланс и с другими инвестпроектами, в том числе по сортировке и утилизации отходов, раздельному сбору мусора и извлечению из него полезных фракций.

Ранее Генпрокуратура провела проверку деятельности «Российского экологического оператора» (РЭО) за последние два года и выявила множество недочетов. Основными были названы отсутствие стратегии и целевых показателей, а также сверхдоходы сотрудников компании.