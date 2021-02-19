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Кипр перенес на месяц открытие границ для российских туристов 

BFM.RU и ещё 3 29 минут назад
Кипр перенес открытие границ для российских туристов
Фото: CC0 / dimitrisvetsikas1969 /
Кипр отложил до 1 апреля открытие въезда в страну для российских туристов. Об этом сообщили «Интерфаксу» в посольстве России в Никосии.

«По заявлению Министерства транспорта Кипра со ссылкой на решение Совета министров от 18 февраля перенос России в так называемые зеленую, оранжевую или красную категории, открывающие доступ для туристов, отложен до 1 апреля. Сообщается также, что Минздравом Кипра будут еженедельно пересматриваться категории, к которым относятся те или иные страны, в зависимости от эпидемиологической обстановки», — сказали в посольстве.

С 1 марта до принятия соответствующего решения въезд на Кипр будет разрешен только отдельным категориям россиян, как и в настоящее время, отметили в дипмиссии.
Ранее сообщалось, что Кипр с 1 марта возобновляет международный туризм для граждан 56 стран, в том числе России.
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Общество , Минздрав РФ , Греция , Кипр , Никосия
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