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Москва

Попавший в реанимацию Марк Горонок рассказал о своем самочувствии 

Газета.Ru 2 часа назад
Актера Марка Горонока выписали из реанимации
Фото: Газета.Ru
Актер Марк Горонок в беседе с "Рен ТВ" рассказал о своем самочувствии после выписки из реанимации, куда он попал из-за гипертонического криза. По словам артиста, он приходит в себя.

"Меня уже выписали из реанимации. Пока восстанавливаюсь. Наверное, надо мне паузу какую-то взять, чтобы просто осмыслить, что произошло", — сказал Горонок.

17 февраля 47-летнему актеру стало плохо с сердцем во время ссоры с женой. Горонок известен по ролям в картинах Дмитрия Астрахана "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо", а также фильмах "Из ада в ад", "Зал ожидания", "Сеньора", сериале "Улицы разбитых фонарей". Осенью 2019 года Марк Горонок попал в ДТП на Киевском шоссе. Он и его мать получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что звезда сериала "Деффчонки" попала в аварию в Москве.
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