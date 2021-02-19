Актера Марка Горонока выписали из реанимации

Актер Марк Горонок в беседе с "Рен ТВ" рассказал о своем самочувствии после выписки из реанимации, куда он попал из-за гипертонического криза. По словам артиста, он приходит в себя.
"Меня уже выписали из реанимации. Пока восстанавливаюсь. Наверное, надо мне паузу какую-то взять, чтобы просто осмыслить, что произошло", — сказал Горонок.
17 февраля 47-летнему актеру стало плохо с сердцем во время ссоры с женой. Горонок известен по ролям в картинах Дмитрия Астрахана "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо", а также фильмах "Из ада в ад", "Зал ожидания", "Сеньора", сериале "Улицы разбитых фонарей". Осенью 2019 года Марк Горонок попал в ДТП на Киевском шоссе. Он и его мать получили серьезные травмы и были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что звезда сериала "Деффчонки" попала в аварию в Москве.