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Москва

«Нечего терять»: Лазарева объяснила участие в протестах 

Мария Иванова 51 минуту назад
Лазарева объяснила участие в протестах
Фото: РИА Новости
Актриса, телеведущая Татьяна Лазарева заявила, что не боится выходить на акции протеста, так как ей нечего терять — работы на телевидении у нее нет. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Петя любит выпить».

«Никто по доброй воле не хочет идти на улицу под дубинки, это вынужденная мера, твоя лично, когда ты понимаешь, что ты настолько возмущен», — отметила Лазарева.

По ее мнению, самое важное в акциях протеста — ощущение, что ты не один. При этом Лазарева отметила, что чувствует себя в России «достаточно свободно».

«Со мной что можно сейчас сделать? Только убить. Что мне теперь терять», — сказала она.

Как писал «Рамблер», до 2013 года Лазарева и ее муж Михаил Шац работали на СТС. Телеведущие объяснили, что контракты с телеканалом истекли, но СМИ связывали увольнение с их оппозиционной деятельностью.
В 2019 году Щац вернулся на СТС. По словам Лазаревой, ее телеканал не пригласил, хотя муж об этом просил.

«Ему говорят: «Таньку не берем, тебя берем. Пойдешь? Последний раз спрашиваем», — рассказала она.

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Общество , Татьяна Лазарева , Михаил Шац
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