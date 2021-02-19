Власти Крыма приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в Керчи и трех районах на востоке Крыма. Движение по части трассы "Таврида" из-за снегопада будет перекрыто с 15:30, сообщил в пятницу в эфире телеканала "Крым-24" вице-премьер региона Евгений Кабанов

"У нас сегодня аномальная погода. Буквально несколько минут назад глава республики принял решение ввести режим. ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского района и города Керчи в связи с тем, что циклон усиливается", — сказал Кабанов.

Он добавил, "что нормативного объема техники для уборки уже недостаточно". "Поэтому было принято решение, что в 15:30 мы закрываем движение по трассе "Таврида" от Белогорска до Керчи в полном объеме, дабы не увеличить транспортный поток", — отметил он.