Минюст создаст еще один реестр иноагентов 

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Министерство юстиции работает над созданием еще одного реестра иностранных агентов, в который внесут незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, финансируемые из иностранных источников и ведущие в России политическую деятельность.

Ведомство разместило на портале общественной экспертизы проект указа президента, наделяющий Минюст полномочиями по ведению реестра незарегистрированных общественных объединений-иноагентов, а также списка физических лиц-иноагентов, передает «Интерфакс»

Согласно действующему законодательству, Минюст ведет два реестра иностранных агентов — зарегистрированных некоммерческих организаций и средств массовой информации, в который включен список физлиц-иноагентов.