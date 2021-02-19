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Минюст создаст еще один реестр иноагентов 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Минюст создаст еще один реестр иноагентов
Фото: РИА Новости
Министерство юстиции работает над созданием еще одного реестра иностранных агентов, в который внесут незарегистрированные и не имеющие юридического лица общественные организации, финансируемые из иностранных источников и ведущие в России политическую деятельность.
Ведомство разместило на портале общественной экспертизы проект указа президента, наделяющий Минюст полномочиями по ведению реестра незарегистрированных общественных объединений-иноагентов, а также списка физических лиц-иноагентов, передает «Интерфакс».
Согласно действующему законодательству, Минюст ведет два реестра иностранных агентов — зарегистрированных некоммерческих организаций и средств массовой информации, в который включен список физлиц-иноагентов.
В феврале 2020 года в России вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо. В ноябре в Госдуму был внесен законопроект о санкциях против иностранных интернет-платформ за осуществляемою ими цензуру в Сети в отношении российских СМИ. В свою очередь, участники дискуссии в Общественной палате сошлись во мнении, что законы, которые действуют в отношении российских СМИ за рубежом, должны быть «зеркальны» и в России.
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Общество , Общественная палата России , Госдума , Минюст РФ , Интерфакс
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