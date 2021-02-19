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Друг Андрея Мягкова рассказал о возможной причине смерти актера 

Газета.Ru и ещё 1 3 часа назад
Друг Андрея Мягкова рассказал о проблемах актера со здоровьем
Фото: РИА Новости
Друг Андрея Мягкова Георгий Штиль рассказал о том, как перед смертью жил и чувствовал себя артист. Штиль говорит, что был знаком с артистом около 50 лет, однако ни разу не разговаривал с ним про хобби, семью и деньги.

"Андрей сторонился всех этих тем, ему просто не нужно было это с кем-то обсуждать. Да и не принято у нас как-то лезть в личные дела — хотя, например, я знал, что у него в последние годы возникли сложности с деньгами", — цитирует актера сайт kp.ru.

Однажды Мягков сообщил о проблемах со здоровьем и рассказал, что у него "пошаливает сердце".

"Я только потом узнал, что он на тот момент уже давно болел. А вот сейчас, видите, его не стало. Я думаю, эти переживания, эти тревоги тоже сказались на его сердце. Ведь люди, которые все так остро чувствуют и принимают, как правило, долго не живут", — высказался о возможной причине смерти друга Штиль.

О смерти 82-летнего Андрея Мягкова стало известно 18 февраля. Официальная причина смерти пока не названа. Прощание с Мягковым пройдет 20 февраля в МХТ им. Чехова. Андрей Мягков с 1965 года служил в театре "Современник", в 1977 году перешел во МХАТ, после раскола которого в 1987 году остался в МХТ им. Чехова. Кинозрителям Андрей Мягков знаком по главным ролям в картинах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Гараж" и "Жестокий романс".
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Общество , Георгий Штиль , Андрей Мягков , Эльдар Рязанов
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