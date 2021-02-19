Друг Андрея Мягкова рассказал о проблемах актера со здоровьем

"Я только потом узнал, что он на тот момент уже давно болел. А вот сейчас, видите, его не стало. Я думаю, эти переживания, эти тревоги тоже сказались на его сердце. Ведь люди, которые все так остро чувствуют и принимают, как правило, долго не живут", — высказался о возможной причине смерти друга Штиль.