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Москва

WhatsApp принялся уговаривать пользователей обновить приложение 

Павел Тиунов 1 час назад
WhatsApp принялся уговаривать пользователей обновить приложение
Фото: РИА Новости
Представители мессенджера WhatsApp в своем блоге подчеркнули, что из-за изменений политики конфиденциальности не смогут читать или слушать сообщения пользователей. По их словам, в Сети много дезинформации по поводу грядущего нововведения.
Речь о намерении мессенджера в будущем направлять личные данные пользователей в Facebook — компанию, которая контролирует WhatsApp.
Как сообщал «Рамблер», на новость бурно отреагировали пользователи соцсетей. Некоторые из них нашли в нововведении посягательство на свободу слова и посчитали, что отныне пользователей лишили права на тайну переписки.
СМИ сообщали, что из-за новостей об обновлении мессенджер лишился десятков миллионов пользователей. В итоге реализацию инициативы решено было отложить на май 2021 года.

«Мы работаем над новыми способами общения с компаниями в чатах и совершения покупок — функциями, которыми вы будете пользоваться исключительно по своему желанию.», — пояснили позицию в WhatsApp.

Разработчики напомнили, что в процессе общения пользователей с представителями коммерческих компаний плата берется с последних. В то же время, когда речь заходит о покупках, возникает необходимость взаимодействия с Facebook, «чтобы компании могли управлять данными о своём ассортименте в приложениях».
Представители WhatsApp также прошлись по конкурентам: они отметили, что некоторые лгут пользователям, что не имеют доступа к их сообщениям. В этом случае следует обращать внимание на возможности мессенджера в сфере сквозного шифрования сообщений. Если приложение не информирует пользователя о предоставлении данной услуги, то скорее всего владельцы мессенджера могут читать все проходящие через него сообщения, резюмировал
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