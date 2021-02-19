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Москва

Росавиация опровергла сообщения о возобновлении чартерных рейсов в Египет 

РИА Новости и ещё 10 46 минут назад
Росавиация не подтверждает появившуюся в отдельных СМИ информацию о якобы скором возобновлении чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает ведомство.

"Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта", — говорится в сообщении.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.
Россия возобновила авиасообщение c Азербайджаном и Арменией
Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.
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Общество , Видео , Росавиация , Египет , Шарм-Эш-Шейх
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