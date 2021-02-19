Росавиация не подтверждает появившуюся в отдельных СМИ информацию о якобы скором возобновлении чартерных рейсов из России в египетские Хургаду и Шарм-эш-Шейх, сообщает ведомство.

"Росавиация не подтверждает предположения отдельных СМИ о возобновлении чартерных полетов в курортные города Египта", — говорится в сообщении.

Авиасообщение между российскими городами и египетскими курортами было приостановлено в ноябре 2015 года после крушения российского авиалайнера над Синайским полуостровом.

Регулярные рейсы в Каир были восстановлены в апреле 2018 года, а египетские курорты по-прежнему остаются закрыты для чартеров из России. Египетские аэропорты инспектировали несколько делегаций российских специалистов по авиабезопасности.