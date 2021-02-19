Число случаев COVID-19 в России выросло на 13 433 

Число случаев COVID-19 в России за минувшие сутки выросло на 13 433 до 4 139 031, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) —13 433 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1462 (10,9%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 139 031 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,33%.

Наибольшее число случаев коронавируса выявлено за сутки в Москве — 1 972, Санкт-Петербурге — 1 087, Подмосковье — 687.

Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Еврейской автономной области — 4, Туве — 3, Чукотском автономном округе — 2.

"Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,02%, 2. Еврейская автономная область 0,09%, 3. Магаданская область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Хакасия 0,1%", — говорится в сообщении.

За сутки в России выписаны 18 637 человек после COVID-19, за все время — 3 679 949.

В частности, в Санкт-Петербурге — 3676, Москве — 2112, Подмосковье — 598.

За сутки в России подтверждены 470 смертей с COVID-19, 53 из них в Москве, за все время скончались 82 396 человек. В том числе, в Москве — 53, в Санкт-Петербурге — 47, в Подмосковье — 35.