Гудков возглавил рейтинг самых стильных мужчин

Журнал GQ Russia опубликовал список сотни самых стильных мужчин по своей версии. В десятке лидеров — четыре россиянина.
Журналисты отметили, что с каждым годом стильных мужчин становится всё больше, и в этот раз список пришлось расширить на одну позицию. Всё потому, что эксперты не смогли определить безоговорочного лидера. В итоге первое место разделили российский шоумен Александр Гудков и украинский певец Иван Дорн. На втором месте расположился британский актёр Гарри Стайлз, на третьем — российский телеведущий Иван Ургант. Червертое место досталось американскому рэперу Tyler The Creator, пятое — его соотечественнику актеру Тимоти Шаламе. В десятке самых стильных представителей сильного пола также расположились музыканты Фарелл Уильямс и Илья Прусикин, актеры Данила Козловский и Роберт Паттинсон, а также музыкальный продюсер A$AP Rocky.
Список не обошел стороной спортсменов на 13-е место составители рейтинга поместили звезду смешанных единоборств Конора Макгрегора, на 15-ю строчку — футболиста Дэвида Бэкхема, его сыновей и дочь. Нападающий испанской «Сельты» Фёдор Смолов отметился на 18-й строчке списка, главный тренер молодежной сборной по хоккею Игорь Ларионов — на 33-й. Хоккеист Артемий Панарин, выступающий в НХЛ, удостоился 64-й позиции в рейтинге.
Ранее, как сообщал «Рамблер», журналисты составили рейтинг самых дорогих звездных эскортниц. К ним СМИ приписали модель Ксению Бурду, владелицу шоурума Ксению Воробьеву и дизайнера Анну Чибисову. Составители отметили, что за свои услуги девушки якобы просят по 15 тысяч долларов (более миллиона рублей) и поставили их на первое место в рейтинге. На второй строчке оказалась 31-летняя бывшая солистка группы «ВИА Гра» Эрика Герцег. Утверждается, что одна встреча с певицей может обойтись поклоннику в 14 тысяч долларов. Такая сумма заявлена из-за звездного статуса артистки. Крупные суммы, от 500 до 800 тысяч рублей, якобы также просят за встречи актриса Диана Мелисон, модель Света Билялова, звезда программы «Инстаграмщицы» Мария Капшукова, участница реалити «Каникулы в Мексике-2», Нита Кузьмина.