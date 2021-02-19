Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту

Гигантская пробка образовалась на Крымском мосту из-за сильных осадков. Видео многокилометрового затора, который образовался после перекрытия движения на мосту публикует Telegram-канал «Подъём». Водители заявляют, что из-за снегопада они стоят в пробке примерно шесть часов.

Замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире «Радио Крым» сообщил, сейчас на мосту ведутся работы по очистке от снега дорожного полотна. Они могут растянуться на несколько часов. Автомобилистам рекомендуется временно воздержаться от поездок через Крымский мост.