Водители стоят в 6-часовом заторе на Крымском мосту

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Гигантскую пробку на Крымском мосту сняли на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Гигантская пробка образовалась на Крымском мосту из-за сильных осадков. Видео многокилометрового затора, который образовался после перекрытия движения на мосту публикует Telegram-канал «Подъём». Водители заявляют, что из-за снегопада они стоят в пробке примерно шесть часов.
Замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко в эфире «Радио Крым» сообщил, сейчас на мосту ведутся работы по очистке от снега дорожного полотна. Они могут растянуться на несколько часов. Автомобилистам рекомендуется временно воздержаться от поездок через Крымский мост.
Общество , Видео , Николай Лукашенко
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