Роскачество предупредило об обмане с ковид-тестами на антитела

Роскачество предупредило о работе мошеннических онлайн-магазинов по продаже тестов на антитела к COVID-19 в России . Об этом говорится в сообщении организации.

"Страницы фейковых онлайн-магазинов предлагают приобрести тесты на антитела и выглядят как настоящие — с корзинами, ассортиментом и формой оплаты, с выставлением счета и прочим. Однако в итоге, при оплате товара, деньги попросту уходят на карту злоумышленника, и никакого товара жертва, конечно, не получает", — отмечается в сообщении.

Для того, чтобы не стать жертвами мошенников, эксперты советуют проверять среднюю цену на услугу.

"Насторожитесь, если видите огромные скидки. Часто цена на товары фейковых онлайн-магазинов ниже рынка на 50% и больше", — пояснили эксперты.

Они также советуют проверять подлинность сайта, в частности, верность доменного имени в адресной строке браузера и наличие HTTPS и SSL (символ "замочка"). Кроме того, согласно их рекомендации, лучше не переходить по ссылке из письма, поддавшись интересу к выгодному предложению, а вводить адрес магазина самостоятельно. "Если вы не знаете магазин, в котором собираетесь приобрести товар, поищите о нем информацию в интернете. Если не можете найти сведений, лучше не вводить свои данные на таком сайте и не рисковать", — рекомендуют в Роскачестве.

В организации напомнили, что фейковые магазины могут создавать фейковые сайты отзывов и наполнять их положительными отзывами о своих же сайтах. В связи с этим они советуют быть внимательными к положительным отзывам, написанным подряд и как будто под копирку. Эксперты советуют проверять адресата денежного перевода. Главный стоп-фактор, по их мнению, — это перевод по реквизитам частного лица или на электронный кошелек. Если интернет-магазин предлагает такой вариант оплаты, лучше ничего на нем не покупать и найти другой сайт.

Роскачество рекомендует использовать антивирус, который может в некоторых случаях заблокировать переход на заведомо фишинговый сайт. "При покупках онлайн важно быть максимально внимательным и бдительным, несколько раз перепроверять ресурс, на котором собираетесь оформить заказ, особенно когда дело касается незнакомых сайтов. Приобретайте тесты на антитела только в проверенных и известных магазинах (а лучше всего — в аптеках). Такие тесты обязательно должны иметь регистрационное удостоверение", — заключил руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов, слова которого приводятся в сообщении.