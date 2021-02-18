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Сотрудникам ФСИН разрешили позже выходить на пенсию 

Российская Газета 1 час назад
Сотрудникам ФСИН разрешили позже выходить на пенсию
Фото: РИА Новости
Сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний разрешили дольше носить погоны и позже выходить на пенсию. Соответствующий закон публикует сегодня "Российская газета".
Норма позволит сохранить в строю опытные кадры. По данным на 1 июля прошлого года, некомплект в Федеральной службе исполнения наказаний составляет 10,7 процента, или около 24,1 тысячи человек.

"В этих условиях приобретает особую актуальность бережное отношение к опытным кадрам, желающим продолжить службу, — сказал председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. — Прогнозируется, что в течение пяти лет смогут принять решение о продолжении службы до увеличиваемого предельного возраста более 13 тысяч человек".

Генерал-лейтенанты и генерал-майоры смогут служить до 65 лет. По прежним правилам предельный возраст для них составлял 60 лет. Для полковников внутренней службы предельный возраст нахождения на службе увеличен до 60 лет вместо ранее предусмотренных 55 лет.
Для сотрудников, имеющих специальные звания майора внутренней службы или подполковника внутренней службы, а также замещающих должности среднего начальствующего состава, максимальный возраст нахождения на службе поднимается до 55 лет.
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Общество , Владимир Груздев , ФСИН , "Российская газета"
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