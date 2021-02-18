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Москва

Попова выдвинула версию о происхождении COVID-19 

Газета.Ru и ещё 4 18 февраля 2021
Попова выдвинула версию о происхождении COVID
Фото: РИА Новости
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "России 24" заявила, что коронавирус нового типа был передан человеку, очевидно, через животное.

"Один из самых свежих — это пример коронавируса, COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных", — сказала Попова.

При этом во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают маловероятной версию о том, что новая коронавирусная инфекция была завезена в Китай с замороженными продуктами питания или их упаковкой из другой страны.
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Впервые вспышка COVID-19 была выявлена в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила ее пандемией.
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Общество , Анна Попова , ВОЗ , Роспотребнадзор
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