Актер Марк Горонок попал в реанимацию после ссоры с женой 

«Ну, что я могу сказать? Плохи дела. Марк до сих пор без сознания. Аня (супруга актера) держится, с ней рядом дочка Лиза», — сказал Смородинов.

Он сообщил, что накануне звезда фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» отмечал с супругой годовщину знакомства в ресторане. На торжество пригласили гостей. Но во время застолья между Горонками произошла ссора. Смородинов отметил, что конфликты в семье актера не редкость. Анна покинула заведение, а через некоторое время ей позвонил администратор и сказал, что ее супруг потерял сознание.

По словам врачей, у Марка Горонка произошел гипертонический криз.

Смородинов подтвердил, что у артиста несколько раз «подскакивало давление», после чего «он и выпивать совсем перестал, спортом занялся, на диету сел». Друг также заявил, что всего несколько недель назад Марк Горонок составил завещание, объяснив, что ему «как-то нехорошо».

Как сообщал «Рамблер», 47-летний Марк Горонок прославился в 1990-х годах после выхода на экраны картин «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». В настоящее время Горонок не занимается актерской деятельностью и работает на охранном предприятии.