Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Актер Марк Горонок попал в реанимацию после ссоры с женой 

Вероника Полынина 14 минут назад
Актер Марк Горонок попал в реанимацию после ссоры с женой
Фото: РИА Новости
Актер Марк Горонок оказался в реанимации после ссоры с женой. Об этом изданию «Собеседник» рассказал друг артиста Вячеслав Смородинов.

«Ну, что я могу сказать? Плохи дела. Марк до сих пор без сознания. Аня (супруга актера) держится, с ней рядом дочка Лиза», — сказал Смородинов.

Он сообщил, что накануне звезда фильмов «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо» отмечал с супругой годовщину знакомства в ресторане. На торжество пригласили гостей. Но во время застолья между Горонками произошла ссора. Смородинов отметил, что конфликты в семье актера не редкость. Анна покинула заведение, а через некоторое время ей позвонил администратор и сказал, что ее супруг потерял сознание.
По словам врачей, у Марка Горонка произошел гипертонический криз.
Гордон в эфире Первого довел до слез избивавшую сына женщину
Смородинов подтвердил, что у артиста несколько раз «подскакивало давление», после чего «он и выпивать совсем перестал, спортом занялся, на диету сел». Друг также заявил, что всего несколько недель назад Марк Горонок составил завещание, объяснив, что ему «как-то нехорошо».
Как сообщал «Рамблер», 47-летний Марк Горонок прославился в 1990-х годах после выхода на экраны картин «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». В настоящее время Горонок не занимается актерской деятельностью и работает на охранном предприятии.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Комментарии 2
Общество , Вячеслав Смородинов , Марк Горонок , ИД "Собеседник" , Первый канал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
00:19
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
Происшествия
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
01:21
Питона в мусорном баке в Москве сняли на видео
Новости Москвы
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение