Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Число безработных в России в январе снизилось на 2,6% 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Число безработных в России в январе снизилось на 2,6%
Фото: РИА Новости
Численность безработных в России в январе 2021 года, по предварительным данным, составила около 4,317 млн человек, что на 2,6% меньше показателя за декабрь 2020 года, но больше января 2020 года на 24%, говорится в материалах Росстата.
Как отметили в статистическом ведомстве, в январе 2,5 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 1,1 млн человек получали пособие по безработице. Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в отчетном месяце составила 5,8%, передает данные Росстата ТАСС.
Согласно проекту федерального бюджета на 2021-2023 годы, показатель уровня безработицы в России к концу 2021 года опустится ниже 5%, что соответствует "естественному" уровню безработицы. При этом Минэкономразвития РФ прогнозирует, что безработица в РФ по итогам 2020 года составит 5,7%, затем ожидается снижение показателя до 5,2% в 2021 году, 4,7% в 2022 году и 4,6% в 2023 году.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стране наблюдается небольшой рост безработицы в условиях пандемии, для стабилизации ситуации принимаются необходимые меры.
Напомним, по данным Минтруда, в России официально зарегистрировано более 2,7 млн безработных граждан.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков рассказал, что российские работодатели получат субсидии в размере трех минимальных размеров оплаты труда для трудоустройства безработных. Эти средства предназначены для трудоустройства граждан, зарегистрировавшихся в качестве безработных до 1 января 2021 года.
Видео дня. На Соловьева написали запрос в Генпрокуратуру за слова о Гитлере
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Переживший пять клинических смертей мужчина рассказал о службе на «Курске» Переживший пять клинических смертей мужчина рассказал о службе на «Курске» Рособрнадзор назвал условие трансформации ЕГЭ Рособрнадзор назвал условие трансформации ЕГЭ Названы вероятные дата и место прощания с Мягковым Названы вероятные дата и место прощания с Мягковым
Комментарии 1
Общество , Антон Котяков , Владимир Путин , Росстат , Минтруд , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
00:33
Забывшую надеть маску Меркель сняли на видео
Политика
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
00:19
ДТП с бегущей через дорогу женщиной попало на видео
Происшествия
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
02:15
Разрушающиеся из-за морозов дома в Техасе попали на видео
США Экология
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
00:49
Россиянин разделся на пляже Черного моря при аномальных морозах и попал на видео
Общество
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
01:14
Совместные учения России и Ирана в Индийском океане сняли на видео
Войска
Извержение вулкана Этна попало на видео
01:09
Извержение вулкана Этна попало на видео
В мире
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
00:51
Последствия железнодорожной катастрофы в российском регионе сняли на видео
Происшествия
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:46
Автомобиль сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
00:55
«Мне страшно»: убитая соседом школьница записала видео
Происшествия Криминал
Человек упал под поезд в московском метро
00:21
Человек упал под поезд в московском метро
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение