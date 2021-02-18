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Москва

«Юнармия» запускает свое первое патриотическое реалити-шоу 

ТАСС 1 час назад
«Юнармия» запускает свое первое патриотическое реалити-шоу
Фото: РИА Новости
Всероссийское детско-юношеское движение "Юнармия" совместно с Российским движением школьников запускает реалити-шоу "Защитник". Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе "Юнармии".

"Мы нашли самое секретное и самое экстремальное место в период ограничений. Это тренинг-центр "А" на базе центра "Авангард" в парке "Патриот". Именно сюда отправятся участники проекта, чтобы доказать, что самоизоляция не ослабила ум, тело и психику. Поверьте, им будет, где развернуться! Продюсеры шоу приготовили такие испытания, которые участникам "Последнего героя" даже не снились", — привели в пресс-службе слова российского гимнаста, серебряного призера Олимпийских игр Никиты Нагорного.

В "Юнармии" пояснили, что участниками шоу станут 12 подростков из разных регионов России: шесть юношей и шесть девушек. Им предстоит "выжить" в непривычных для себя условиях. Премьера шоу намечена на 23 февраля в 19:00. Наставниками проекта станут звезды мирового уровня, однако в пресс-службе не уточнили конкретных имен.
В свою очередь исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева считает, что совместное шоу станет основой тесного сотрудничества двух движений в будущем. "Символично, что первый выпуск "Защитников" состоится именно 23 февраля. Современные ребята сильны духом, им хочется испытать себя, показать самим себе, на что они способны. Поэтому я уверена, что реалити-шоу вызовет среди школьников России интерес, пробудит в них стремление к самосовершенствованию и убедит в твердом решении стать настоящими защитниками нашей Родины", — сказала она.
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение "Юнармия" было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России. В нем участвуют 760 тысяч человек.
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Комментарии 4
Общество , Никита Нагорный , Ирина Плещева , Министерство обороны
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