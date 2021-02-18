СМИ рассказали о наследстве Мягкова 

«Телепрограмма» рассказала , что актер Андрей Мягков оставил в наследство своей жене, актрисе Анастасии Вознесенской квартиру в Москве и загородный дом.

По данным издания, Мягков жил с супругой в квартире на улице Генерала Ермолова (район Дорогомилово). «Телепрограмма» отмечает, что средняя стоимость жилья там составляет 20 миллионов рублей. Также у актера была подмосковная дача.

По словам адвоката Жанны Маргулис, если актер не оставил завещания, его единственной законной наследницей будет жена (детей у супругов нет).

У Мягкова есть наследница второй очереди — сестра. Она сможет претендовать на имущество, если есть завещание и Мягков упомянул в нем сестру.

Как писал «Рамблер», народный артист РСФСР Андрей Мягков умер 18 февраля на 83-м году жизни. СМИ назвали причиной его смерти острую сердечную недостаточность.