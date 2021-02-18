Познер обвинил Запад в опускании «железного занавеса» 

Это не Россия пытается отгородиться от западных стран новым «железным занавесом», а Запад не хочет иметь с ней дело. Об этом НСН заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.
Познер подчеркнул, что Россия еще со времен президента США Билла Клинтона «подвергается несправедливой дискриминации».
«В конечном итоге Россия реагирует таким образом, поскольку Запад явно дает ей понять, что не хочет иметь с ней дело. Поэтому если и будет опускаться занавес, то не со стороны России», — подчеркнул журналист.
Ранее, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия готова отказаться от сотрудничества с Евросоюзом, если будут наложены санкции, угрожающие экономике страны. Глава МИД России добавил, что в связи с тем, что Москва «хочет мира», ей приходится готовиться к войне.
Позже заявление Лаврова прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что слова дипломата были неправильно интерпретированы некоторыми СМИ: журналисты в заголовках сообщили, что Россия собирается чуть ли не разрывать отношения с ЕС. По словам Пескова, Кремль «не хочет этого». Напротив — российские власти готовы развивать отношения с Евросоюзом. При этом представитель Кремля согласился с тем, что если ЕС будет накладывать санкции с риском для российской экономики, то лучше быть к этому готовым.