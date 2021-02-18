Названа дата регистрации третьей российской вакцины 

Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Ковивак» может быть зарегистрирована 20 февраля. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

«Ковивак», как сообщал «Рамблер», была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.

В сентябре Министерство здравоохранения России выдало разрешение на ее клинические испытания. В рамках первой фазы исследований были привиты 200 добровольцев. У них не было выявлено нежелательных явлений.

Вторая фаза с участием также 200 добровольцев стартовала в декабре. Она должна завершиться в начале 2021 года. После этого должно пройти широкомасштабное тестирование вакцины на трех тысячах добровольцев. В январе Центр Чумакова подал в Минздрав документы для регистрации «Ковивака».