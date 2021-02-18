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Названа дата регистрации третьей российской вакцины 

Артём Кульша 1 час назад
Названа дата регистрации третьей российской вакцины
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Ковивак» может быть зарегистрирована 20 февраля. Об этом сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
«Ковивак», как сообщал «Рамблер», была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова.
В сентябре Министерство здравоохранения России выдало разрешение на ее клинические испытания. В рамках первой фазы исследований были привиты 200 добровольцев. У них не было выявлено нежелательных явлений.
Вторая фаза с участием также 200 добровольцев стартовала в декабре. Она должна завершиться в начале 2021 года. После этого должно пройти широкомасштабное тестирование вакцины на трех тысячах добровольцев. В январе Центр Чумакова подал в Минздрав документы для регистрации «Ковивака».

«Регистрация вакцины ожидается 20 февраля», — сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.

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Общество , Минздрав РФ
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