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Москва

«Тварь»: на Первом канале затравили избивавшую сына женщину 

Павел Тиунов 42 минуты назад
Гордон в эфире Первого довел до слез избивавшую сына женщину
Фото: РИА Новости
Жительницу Красноярского края, которая прославилась тем, что избивала полуторогодовалого сына с ДЦП, завалили оскорблениями в студии программы «Мужское/Женское», сообщает Starhit. Женщина в слезах попыталась покинуть ток-шоу, но её остановили.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в соцсетях появилось видео, как женщина бьёт по голове лежащего в кроватке малыша и пытается насильно накормить его смесью из бутылочки. Журналисты выяснили, что на записи запечатлена 28-летняя жительница села Бор Екатерина Филиппова. У её сына был диагностирован ДЦП, ребенок из-за атрофированных мышц не может стоять на ножках, плохо кушает. Мать это обстоятельство постоянно выводило из себя, и она срывала на мальчике свою злость.
Полуторагодовалого малыша и старшего ребенка Филипповой изъяли органы опеки. В отношении нее было заведено уголовное дело об истязании малолетнего.
Уголовное преследование тем не менее не помешало женщине приехать в Москву для участия в программе «Мужское/Женское». С самого начала шоу на Филиппову посыпались оскорбления. Начал травлю ведущий Александр Гордон.

«Ты кто такая, тварь, скажи мне?! Ты мать?» — поинтересовался он.

Женщина, отвечая на претензии, попыталась оправдаться тем, что ребенка нередко избивал его отец, но она всегда пыталась ему помешать. Мужчина, который тоже присутствовал в студии, вообще усомнился, что является отцом ребенка. Не выдержав давления со стороны гостей и экспертов программы, Филиппова попыталась сбежать, но ее остановила соведущая Гордона Юлия Барановская.
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Комментарии
Общество , Происшествия , Екатерина Филиппова , Юлия Барановская , Александр Гордон , StarHit
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