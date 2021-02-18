Гордон в эфире Первого довел до слез избивавшую сына женщину

Все новости на карте

Жительницу Красноярского края , которая прославилась тем, что избивала полуторогодовалого сына с ДЦП, завалили оскорблениями в студии программы «Мужское/Женское», сообщает Starhit. Женщина в слезах попыталась покинуть ток-шоу, но её остановили.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в соцсетях появилось видео, как женщина бьёт по голове лежащего в кроватке малыша и пытается насильно накормить его смесью из бутылочки. Журналисты выяснили, что на записи запечатлена 28-летняя жительница села Бор Екатерина Филиппова . У её сына был диагностирован ДЦП, ребенок из-за атрофированных мышц не может стоять на ножках, плохо кушает. Мать это обстоятельство постоянно выводило из себя, и она срывала на мальчике свою злость.

Полуторагодовалого малыша и старшего ребенка Филипповой изъяли органы опеки. В отношении нее было заведено уголовное дело об истязании малолетнего.

Уголовное преследование тем не менее не помешало женщине приехать в Москву для участия в программе «Мужское/Женское». С самого начала шоу на Филиппову посыпались оскорбления. Начал травлю ведущий Александр Гордон

«Ты кто такая, тварь, скажи мне?! Ты мать?» — поинтересовался он.