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В России выявили 13 тыс. новых случаев коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 18 февраля 2021
В России выявили 13 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: РИА Новости
За минувшие сутки в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве — 1623, Санкт-Петербурге — 1092, Московской области — 690. Всего в стране выявлено 4 151 984 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 697 433 человек, из них 17 484 человека вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 480 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 82 876 человек.
Накануне, 19 февраля, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 13 433. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 480.
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Общество , Число заразившихся , Воронежская Область , Москва , Московская область , Нижегородская Область , Санкт-Петербург
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