В России выявили 13 тыс. новых случаев коронавируса 

За минувшие сутки в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 12 953 новых случая коронавируса в 85 регионах, из них 10,2% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве — 1623, Санкт-Петербурге — 1092, Московской области — 690. Всего в стране выявлено 4 151 984 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 3 697 433 человек, из них 17 484 человека вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 480 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 82 876 человек.