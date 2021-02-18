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Москва

Когда это все закончится: в России рекордно подорожала еда 

Елена Прошина 36 минут назад
В январе 2021 года рост цен на продукты в России стал максимальным за последние пять лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании FinExpertiza.
Аналитики подсчитали, что потребительские цены на продукты в январе 2021-го выросли на семь процентов к январю 2020 года, опередив инфляцию. Это максимальный рост цен на еду в годовом выражении с начала 2016 года.
В FinExpertiza подсчитали, что заметнее всего продукты подорожали в небогатых регионах, где домохозяйства тратят на еду большую часть дохода. В богатых регионах, наоборот, продовольственная инфляция была ниже.
Рост цен на продукты в январе варьировался от трех до 10,9 процента в зависимости от региона. В Дагестане цены выросли на 10,85 процента в годовом выражении, в Саратовской области — на 10,2 процента, в Адыгее — на 9,7 процента, в Рязанской области — на 9,24 процента.
Самый незначительный рост цен зафиксировали в Чукотском автономном округе (на три процента), Ненецком автономном округе (4,5 процента), Томской области (4,7 процента).
Эксперты отметили, что еда в российских магазинах дорожала в течение всего 2020 года из-за роста мировых цен на сельскохозяйственную продукцию, снижения урожаев и падения курса рубля.

«Повышение экспортных цен на пшеницу и зерновые привело к их удорожанию на внутреннем рынке», — подчеркнули в компании.

В итоге росла стоимость муки, круп, кормов, а значит и мяса, молока и другой продукции животноводства.
Как сообщал «Рамблер», в прошлом году президент России Владимир Путин поручил правительству разобраться с ростом цен на продукты. Он подчеркнул, что реально располагаемые доходы россиян упали на 4,3 процента, а цены на сахар выросли на 71 процент с лишним. Позже их удалось снизить.
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Общество , Видео , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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