Демограф спрогнозировал сокращение населения России на 12-13 млн

Население России может сократиться на 12-13 миллионов человек к 2040 году. Об этом демограф Алексей Ракша заявил «Ленте.ру».

Согласно официальным данным, как сообщал «Рамблер», постоянное население России в настоящее врем составляет 146 миллионов человек. Ракша высказал мнение, что в реальности россиян — 142-143 миллиона (без учета мигрантов и завышения численности населения в некоторых регионах).

«Население России в любом случае будет сокращаться. Весь вопрос сегодня в скорости», — уверен он.

Демограф спрогнозировал, что во второй половине 2020-х годов число родившихся в России будет самым низким за всю историю страны, а объяснил это тем, что последующее поколение всегда меньше предшествующего. По его словам, к 2030-у население России сократится примерно до 137-140 миллионов человек, а к 2040-у — до 130 «с чем-то» миллионов.