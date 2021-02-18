Михалков объяснил нападки на призывающих выходить на улицы звезд

Российские звёзды, призывающие к смене государственного строя, должны сами в этот момент находиться на баррикадах, а не толкать молодежь под дубинки ОМОНа, «сидя на Мальдивах », заявил в эфире телеканала «Россия 24» режиссер Никита Михалков . Так, он объяснил свою критику в адрес оппозиционно настроенных актеров, заработки которых обнародовал ранее.

В последнем выпуске «Бесогон ТВ», как сообщал "Рамблер", Михалков прокомментировал заявления Александры Бортич Павла Деревянко , которые нелестно отозвались о российских властях, призывая молодых людей отстаивать свои права на улицах. Режиссер выразил недоумение, чем могут быть недовольны в стране люди, которые получают по 200-300 тысяч рублей за съёмочный день.

Комментируя свои слова для журналистов федерального телеканала Михалков отметил, что сегодня — время подмен.

Артистов, призывающих россиян на митинги, он назвал «фальшивыми кукольными жертвами», которые не находятся на баррикадах, не сидят в обезьянниках, их не бьёт ОМОН.

«Или ты говоришь: да, я иду — и ты идёшь рискуешь. Это твоё право. Ты бросаешь всё, от всего отказываешься и идёшь на баррикады.. Но когда ты среди тусовки, между вечеринками, находясь Бог знает где, призываешь выходить…», — отметил режиссёр.

Михалков выразил уверенность, что цель подобных заявлений от артистов-оппозиционеров — «сломать и пустить других». При этом ни один из них, заявил он, в случае чего ответственность за происходящее на себя не возьмёт.