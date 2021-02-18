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Москва

Михалков объяснил нападки на звёзд-оппозиционеров 

Павел Тиунов 1 час назад
Михалков объяснил нападки на призывающих выходить на улицы звезд
Фото: РИА Новости
Российские звёзды, призывающие к смене государственного строя, должны сами в этот момент находиться на баррикадах, а не толкать молодежь под дубинки ОМОНа, «сидя на Мальдивах», заявил в эфире телеканала «Россия 24» режиссер Никита Михалков. Так, он объяснил свою критику в адрес оппозиционно настроенных актеров, заработки которых обнародовал ранее.
В последнем выпуске «Бесогон ТВ», как сообщал "Рамблер", Михалков прокомментировал заявления Александры Бортич и Павла Деревянко, которые нелестно отозвались о российских властях, призывая молодых людей отстаивать свои права на улицах. Режиссер выразил недоумение, чем могут быть недовольны в стране люди, которые получают по 200-300 тысяч рублей за съёмочный день.
Комментируя свои слова для журналистов федерального телеканала Михалков отметил, что сегодня — время подмен.
Артистов, призывающих россиян на митинги, он назвал «фальшивыми кукольными жертвами», которые не находятся на баррикадах, не сидят в обезьянниках, их не бьёт ОМОН.

«Или ты говоришь: да, я иду — и ты идёшь рискуешь. Это твоё право. Ты бросаешь всё, от всего отказываешься и идёшь на баррикады.. Но когда ты среди тусовки, между вечеринками, находясь Бог знает где, призываешь выходить…», — отметил режиссёр.

Михалков выразил уверенность, что цель подобных заявлений от артистов-оппозиционеров — «сломать и пустить других». При этом ни один из них, заявил он, в случае чего ответственность за происходящее на себя не возьмёт.
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Комментарии 4
Общество , Павел Деревянко , Александра Бортич , Никита Михалков
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