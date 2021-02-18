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«Наше Радио» откроет студию на Красной Поляне 

Москва24 и ещё 1 9 часов назад
«Наше Радио» откроет студию на Красной Поляне
Фото: пресс-служба "Нашего Радио"
Утреннее шоу "Подъемники" на "Нашем Радио" с 1 марта будет выходить в эфир из выездной студии в Сочи. Команда утреннего шоу "Нашего Радио": Александр Бон, Таня Борисова и Игорь Паньков на пять дней отправится из холодной Москвы к Черноморскому побережью.
В эфирной студии ожидается множество интересных гостей, а в свободное время ведущие познакомят подписчиков соцсетей радиостанции с достопримечательностями Красной Поляны: горнолыжными и сноубордическими трассами, зонами для фрирайда, канатными дорогами. Они освоят лыжи и сноуборд, попробуют покорить горы, полетают на воздушном шаре и расскажут о множестве других развлечений.
О своих приключениях ведущие будут рассказывать в прямом эфире каждый день с 7 до 11 утра по московскому времени.

"Вы только представьте: снежные горы, кристально чистый воздух, мороз, лыжи, увлеченные люди — красота! И мне кажется, это отличная возможность для тех слушателей, которые, к сожалению, никак не могут вырваться в поездку, прочувствовать всю красоту и первозданность природы вместе с нашими эфирами. Мы будем стараться передать ее, расскажем обо всем, что мы видим и ощущаем, и попробуем создать эффект присутствия", — отметила Таня Борисова.

Гости курорта смогут побывать в открытой студии "Нашего радио". Она будет находиться по адресу улица Горная карусель, 5 — и сделать памятные фото с ведущими утреннего шоу. Видеоотчеты о работе выездной студии будут публиковаться в инстаграме nashe_ru и на YouTube-канале "Нашего Радио".
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Комментарии
Общество , Александр Бон , Игорь Паньков , Краснодарский Край , Москва , Сочи
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