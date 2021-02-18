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Демограф назвал численность населения России к 2040 году 

Lenta.ru и ещё 3 12 минут назад
России предрекли сокращение численности населения
Фото: Майя Жинкина / «Коммерсантъ»
Численность населения России к 2040 году составит чуть больше 130 миллионов. Такое число назвал в интервью «Ленте.ру» независимый демограф Алексей Ракша.

«К 2030 году (…) скорее всего россиян останется примерно 137-140 миллионов, к 2040 году — 130 с чем-то миллионов. А вот "с чем" — это как раз зависит от проводимой государством демографической политики, с ее помощью можно будет опять вернуться на уровень выше 140», — сказал Ракша.

Чтобы предотвратить такое снижение численности населения, нужны большие финансовые вложения, а именно — около пяти триллионов рублей каждый год, считает демограф. По его мнению, на эти меры следует тратить не меньше 4-5 процентов ВВП.
При этом эксперт подчеркнул, что в последние десятилетия идет постоянное снижение рождаемости практически во всех странах мира. Это глобальная мировая тенденция. Исключение — самые отсталые страны Африки и наша Средняя Азия: Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан.
Согласно предварительной оценке численности населения Росстата за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек. Это на 510 тысяч меньше, чем в 2019-м.
В декабре прошлого года вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что распространение COVID-19 повлияло на смертность в России и осложнило демографическую ситуацию. Она уточнила, что естественный прирост численности населения наблюдается только в 11 российских регионах.
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Общество , Татьяна Голикова , Росстат , Lenta.ru
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