России предрекли сокращение численности населения

Численность населения России к 2040 году составит чуть больше 130 миллионов. Такое число назвал в интервью «Ленте.ру» независимый демограф Алексей Ракша.

«К 2030 году (…) скорее всего россиян останется примерно 137-140 миллионов, к 2040 году — 130 с чем-то миллионов. А вот "с чем" — это как раз зависит от проводимой государством демографической политики, с ее помощью можно будет опять вернуться на уровень выше 140», — сказал Ракша.

Чтобы предотвратить такое снижение численности населения, нужны большие финансовые вложения, а именно — около пяти триллионов рублей каждый год, считает демограф. По его мнению, на эти меры следует тратить не меньше 4-5 процентов ВВП.

При этом эксперт подчеркнул, что в последние десятилетия идет постоянное снижение рождаемости практически во всех странах мира. Это глобальная мировая тенденция. Исключение — самые отсталые страны Африки и наша Средняя Азия: Таджикистан, Казахстан, Туркменистан, Узбекистан.

Согласно предварительной оценке численности населения Росстата за 2020 год, в России проживают в среднем 146,24 миллиона человек. Это на 510 тысяч меньше, чем в 2019-м.