Житель села Алхазурово Шатойского района Чеченской Республики Ваха Зурапов принёс публичные извинения за незаконную свалку, которую он устроил в лесу. Его заставили принести извинения местные власти, которые вдобавок с помощью самосвала переместили весь мусор ко двору дома Зурапова.

Администрация района призывает жителей не выгружать мусор в несанкционированных местах и предупреждает, что такие ответные меры будут применены с каждым нарушителем общественного порядка, независимо с какого он района или села, — говорится в комментарии к видео на странице пользователя eldit_net в Instagram.

По словам Зурапова, он был вынужден выбросить мусор в лесу, так как у него закончился бензин. Он собирался вернуться за мусором позже, но «вышло как вышло».

Перед всеми извиняюсь, больше такого не будет, — перевёл с чеченского языка слова Зурапова корреспондент «Кавказского узла».