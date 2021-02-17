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Москва

Жителя Чечни заставили публично извиниться за организацию свалки 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Житель села Алхазурово Шатойского района Чеченской Республики Ваха Зурапов принёс публичные извинения за незаконную свалку, которую он устроил в лесу. Его заставили принести извинения местные власти, которые вдобавок с помощью самосвала переместили весь мусор ко двору дома Зурапова.
Администрация района призывает жителей не выгружать мусор в несанкционированных местах и предупреждает, что такие ответные меры будут применены с каждым нарушителем общественного порядка, независимо с какого он района или села, — говорится в комментарии к видео на странице пользователя eldit_net в Instagram.
По словам Зурапова, он был вынужден выбросить мусор в лесу, так как у него закончился бензин. Он собирался вернуться за мусором позже, но «вышло как вышло».
Перед всеми извиняюсь, больше такого не будет, — перевёл с чеченского языка слова Зурапова корреспондент «Кавказского узла».
Как сообщал NEWS.ru, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уроженца республики Сайд-Мухаммада Джумаева, который дрался с силовиками на несанкционированной акции в Москве, трусливым шакалом. Политик заявил, что задержанный по пути к латвийской границе юноша не должен был пытаться убежать, если он считает себя мужчиной.
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Комментарии 21
Общество , Видео , Рамзан Кадыров
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