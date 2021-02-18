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Ученые: Разводы в парах зависят от пола первого ребенка 

Мир24 и ещё 5 32 минуты назад
Разводы связали с полом первого ребенка у пары
Фото: «Мир 24» / Максим Кулачков (МТРК «Мир»)
Американские и австралийские ученые провели исследование и установили, что число разводов среди пар зависит в том числе и от пола первого ребенка, пишет издание The Economic Journal.
Как оказалось, пары с первенцами-дочерьми разводятся чаще, чем пары с первенцами-сыновьями. При этом данная закономерность касается периода, когда девочки становятся подростками. Родители дочерей гораздо чаще спорят друг с другом, чем родители мальчиков, в частности, по вопросам воспитания. В частности, родители выясняют, как нужно одеваться их чаду, с кем общаться и какую профессию выбрать.
Исследование было проведено на основе данных опроса 1971 года. К примеру, в Нидерландах 20,48% пар разводятся еще до совершеннолетия девочки, в то время как среди пар с сыновьями этот показатель зафиксирован на уровне 20,12%. Пик разводов выпадает на тот период, когда дочке исполняется 15.
Вместе с тем ученые считают, что вероятность распада семьи с первенцами-дочерьми снижается в том случае, если отец ребенка рос не один, а вместе с сестрой.
Ранее немецкие ученые выяснили, что люди с большей вероятностью женятся, разводятся или становятся родителями, если видят, что их брат или сестра делают это первыми.
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Общество , Наука и техника , Австралия , Нидерланды , США
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