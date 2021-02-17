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Москва

Путин рассказал о праве россиян быть хозяевами 

Мария Иванова 50 минут назад
Президент Владимир Путин заявил, что хозяевами России должны быть только россияне, поэтому власти не допустят «ударов по суверенитету». Об этом сообщает ТАСС.
Путин подчеркнул, что власти обязаны защищать выбор народа от любых внешних вмешательств.

«Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», — подчеркнул он.

По словам Путина, все партии Госдумы демонстрируют общий подход к суверенитету и «патриотическую сплоченность». Это важно, так как партии имеют «реальное влияние в обществе», сказал президент. Он призвал депутатов работать не только со сторонниками, но также с оппонентами и политически нейтральными людьми.
Путин заявил о запросе россиян на ощутимые перемены
Как писал «Рамблер», ранее президент рассказал, что Россия «начинает слезать с нефтегазовой иглы» и это укрепляет суверенитет страны.
В ходе пресс-конференции в прошлом году Путин подчеркнул, что 70 процентов бюджета России формируются не за счет нефтяных доходов. По его данным, падение ВВП России в 2020-м составило 3,6 процента — это меньше, чем в США и многих странах Евросоюза.
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Общество , Видео , Владимир Путин , ЕС , Госдума
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