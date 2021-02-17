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В Петербурге ужесточили условия расселения коммуналок 

ИА Regnum 1 час назад
В Петербурге ужесточили условия расселения коммуналок
Фото: РИА Новости
В Петербурге усложнили для горожан расселение из коммунальных квартир, для их же блага, как считают власти. Соответствующий закон был принят в третьем чтении городским Заксобранием 17 февраля и ушел на подписание губернатору, передает корреспондент ИА REGNUM.
Документ внес сам Александр Беглов. По замыслу авторов, он должен ускорить расселение коммуналок, которых в Северной столице остается около 65 тысяч.
Теперь, чтобы жителю коммуналки встать в очередь на улучшение жилищных условий, ему придется доказать, что он малоимущий. У горожан забрали право одновременно участвовать в программе расселения коммуналок и стоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Исключение составят ветераны, инвалиды и многодетные семьи.
Кроме того, помощь от города теперь будут оказывать только в том случае, если граждане готовы расселяться всей квартирой.
Таким образом власти намерены повысить «эффективность использования денежных средств из бюджета».
Напомним, в Петербурге 218 тысяч семей все еще живут в коммуналках. В городской очереди числится 79 тысяч семей. С 2008 года расселено более 50 тыс. квартир, жилищные условия улучшили 117 тысяч семей. В 2021 году планируется расселить 1400 коммунальных квартир. Это позволит улучшить жилищные условия только 3,5 тысячи петербургских семей.
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Общество , Александр Беглов , ИА REGNUM , Санкт-Петербург
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