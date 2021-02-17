Роман Абрамович может заняться гостиничным бизнесом 

Бизнесмен Роман Абрамович стал 100% владельцем двух компаний «Норд Эстейт» и «Юг Эстейт», основной вид деятельности которых — управление недвижимостью. Первая зарегистрирована в Карелии , а вторая — в Геленджике , сообщает «Коммерсантъ»

В Геленджике Абрамовича интересовало создание люксового гостиничного комплекса с виноградником. По словам источника газеты, он рассматривал такую площадку, как «Шато де Талю». Эта компания контролируется Ольгой Ткачевой , которую называют супругой экс-министра сельского хозяйства Александра Ткачева . Сейчас «Шато де Талю» выпускает вино: общая площадь виноградников превышает 100 гектаров.

Об интересе Абрамовича к Карелии изданию сообщили три консультанта. По словам одного из них, компания купила участок на берегу Ладожского озера для строительства дома для нужд бизнесмена и высококлассного рекреационного комплекса. В Millhouse, управляющей активами Абрамовича, на запрос газеты не ответили.

О перспективности таких инвестиций рассуждает гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько

Илья Володько, гендиректор консалтинговой компании Macon:

«Любые инвестиции в развитии гостиничной недвижимости на территории курортных зон России не относятся к сегменту высокодоходных и сверхрентабелльных. Срок окупаемости крупных гостиничных проектов в России от 12-13 лет и выше. Нельзя сказать, что это сильно привлекательный бизнес для людей уровня Романа Абрамовича. Поэтому в этом смысле у меня есть ощущение, что все-таки эти инвестиции либо имеют какой-то политический окрас, либо это инвестиции, которые можно отнести к разряду личных, которые могут носить характер хобби или увлечения. Поэтому мне кажется, что выборы этих курортных зон не стоит оценивать исключительно с точки зрения эффективности этих вложений».

По оценкам экспертов, стоимость строительства люксового отеля в Карелии и Геленджике сопоставима и составляет от 500 тысяч до 1 млн долларов на один номер.