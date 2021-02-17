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Госдума приняла закон о блокировке сотовой связи в колониях 

Lenta.ru 31 минуту назад
Госдума приняла закон о блокировке сотовой связи в колониях
Фото: globallookpress.com
Госдума приняла законопроект о блокировке сотовой связи в российских колониях. Об этом сообщает ТАСС.
Депутаты приняли документ в третьем, окончательном чтении. В нем предлагается операторам отключать от обслуживания сотовые номера, которые используются в СИЗО и колониях находящимися там заключенными. Блокировка будет проводиться по письменному решению должностных лиц Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
В настоящее время в местах лишения свободы заключенных запрещено пользоваться средствами связи. Однако это запрет часто нарушается. Так, в 2018 году в колониях и СИЗО изъяли 56 тысяч гаджетов. За их незаконную передачу арестантам задержали пять тысяч человек.
Авторы законопроекта депутаты Павел Крашенинников, Василий Пискарев и Александр Хинштейн указывали, что заключенные используют сотовую связь для мошенничеств, а также других противоправных действий, таких как давление на свидетелей, и руководство находящимися на свободе участниками преступных групп.
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Комментарии
Общество , Василий Пискарев , Павел Крашенинников , Александр Хинштейн , Госдума , ФСИН
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