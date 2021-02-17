Умер оператор фильма «Война и мир» Бондарчука 

Кинооператор Аветис Зенян скончался. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Осведомленный собеседник рассказал изданию, что некоторое время назад жена Зеняна Галина обнаружила его без признаков жизни в их квартире. Она вызвала бригаду скорой помощи, но прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины. Оператор умер в возрасте 85 лет в результате онкологического заболевания.

Зенян, как сообщал «Рамблер», был единственным из группы операторов фильма «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука , который работал над всеми частями фильма. Также он был оператором фильма «Гори-гори, моя звезда», работал над реставрацией таких картин, как «Чапаев», « Иван Грозный », «Веселые ребята» и « Александр Невский », и снимал Чернобыль с вертолета после катастрофы на местной АЭС.

Вчера в возрасте 71 года скончалась актриса Лариса Кичанова . Она играла в Малом театре и в таких фильмах и сериалах, как «…А зори здесь тихие», «Хождение по мукам», «Горе от ума», «Царь Федор Иоаннович» и «Ка-ка-ду».