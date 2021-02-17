Умер оператор фильма «Война и мир» Бондарчука 

Кинооператор Аветис Зенян скончался. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Осведомленный собеседник рассказал изданию, что некоторое время назад жена Зеняна Галина обнаружила его без признаков жизни в их квартире. Она вызвала бригаду скорой помощи, но прибывшие медики лишь констатировали смерть мужчины. Оператор умер в возрасте 85 лет в результате онкологического заболевания.
Зенян, как сообщал «Рамблер», был единственным из группы операторов фильма «Война и мир» режиссера Сергея Бондарчука, который работал над всеми частями фильма. Также он был оператором фильма «Гори-гори, моя звезда», работал над реставрацией таких картин, как «Чапаев», «Иван Грозный», «Веселые ребята» и «Александр Невский», и снимал Чернобыль с вертолета после катастрофы на местной АЭС.
Вчера в возрасте 71 года скончалась актриса Лариса Кичанова. Она играла в Малом театре и в таких фильмах и сериалах, как «…А зори здесь тихие», «Хождение по мукам», «Горе от ума», «Царь Федор Иоаннович» и «Ка-ка-ду».
В первой половине февраля на 80-м году жизни скончалась актриса Татьяна Иваненко. Она страдала от онкологического заболевания, а известна была тем, что играла в Театре на Таганке и встречалась с актером и певцом Владимиром Высоцким, а также исполнением ролей в таких фильмах, как «Впереди день», «Внимание, цунами», «Служили два товарища» и «Время, вперед!».