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Умер оператор фильма «Война и мир» Бондарчука 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Умер оператор фильма «Война и мир» Бондарчука
Фото: aniv.ru
Умер советский кинооператор, работавший над фильмом Сергея Бондарчука «Война и мир», Аветис Зенян. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Зеняна обнаружила его жена Галина без сознания, супруг не дышал и пульса не было. Женщина вызвала скорую помощь в надежде, что врачам удастся реанимировать мужа. Однако прибывшим на место медикам осталось лишь констатировать смерть.

«Поступило сообщение, что в одной из квартир жилого дома скончался советский кинооператор Аветис Зенян. При жизни мужчина болел онкологией», — рассказал изданию источник в здравоохранении.

Собеседник уточнил, что тяжелое заболевание стало причиной смерти.
Аветис Зенян ушел из жизни в возрасте 86 лет. Он был одним из операторов советского фильма «Война и Мир» постановки режиссера Сергея Бондарчука. После съемок киноэпопеи по роману Льва Толстого Зенян трудился над картиной «Гори-гори, моя звезда», в 1986 году снимал с вертолета Чернобыль после катастрофы. Также он работал над реставрацией ранних советских кинолент.
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Комментарии
Общество , Сергей Бондарчук , Лев Толстой
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