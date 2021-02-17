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Садальский показал средний палец Соловьеву 

Артём Кульша 46 минут назад
Садальский показал средний палец Соловьеву
Фото: РИА Новости
Телевизионные шоу — переработанный мусор. Об этом актер Станислав Садальский заявил в своем инстаграме.
Ночью он опубликовал фотографию, на которой показывает средний палец изображению журналиста Владимира Соловьева на мусорном ящике. В подписи к снимку актер рассказал, что тот был сделан в начале 1990-х годов, когда такие ящики располагались на всех остановках в Москве.

«Это было в прошлом веке. Сегодня в Москве мусор уже не выбрасывают. Его перерабатывают в телевизионные шоу», — написал он, а в качестве хештегов указал #радио, #серебряныйдождь, #гарбич, #шоу, #голос и #аксюта.

В ноябре, как сообщал «Рамблер», Роскомнадзор обвинил Google в ограничении распространения материалов журналиста Владимира Соловьева на YouTube — с октября ролики его канала «Соловьев Live» перестали попадать в раздел «В тренде».
На следующий день стало известно, что депутаты Государственной думы подготовили проект закона о введении статуса «владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям прав и свобод граждан России» и праве Роскомнадзора частично или полностью блокировать доступ к ресурсам за дискриминацию в отношении материалов российских СМИ.
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Общество , Станислав Садальский , Владимир Соловьев , Роскомнадзор , Госдума , Google
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