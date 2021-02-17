Садальский показал средний палец Соловьеву 

«Это было в прошлом веке. Сегодня в Москве мусор уже не выбрасывают. Его перерабатывают в телевизионные шоу», — написал он, а в качестве хештегов указал #радио, #серебряныйдождь, #гарбич, #шоу, #голос и #аксюта.