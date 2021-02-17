Грант независимости: на чьи деньги готовятся расследовательские материалы международного издания «Проект» 

В распоряжение RT попали документы, связанные с изданием «Проект», известным своим расследованием под названием «Телега из Кремля» и рядом других «обличающих» российские власти материалов. Как оказалось, называющее себя независимым медиа финансировалось из-за рубежа — в форме так называемых грантов от европейских и американских властей. Редакция принимала деньги, обещая детальную отчётность о росте аудитории, распространении своих материалов и реакции на них, в том числе в политических кругах. При этом, как стало известно RT, основатель и главный редактор «Проекта» Роман Баданин обращался к своим зарубежным спонсорам не только за финансовой помощью, но и с просьбой подыскать ему альтернативную работу в США

«Проект. Медиа» основал в 2018 году бывший заместитель главного редактора «Газеты.ру», бывший главред РБК и «Дождя» Роман Баданин. Онлайн-издание публикует свои материалы на русском и английском. Тематика — политические, экономические и социальные проблемы в России . Издание, по имеющимся у RT документам, управляется юрлицом Project Media, зарегистрированным в США, но фирма с одноименным названием есть и в Литве . Обеими руководит Роман Баданин.

В январе 2019 года RT сообщал, что общий объём финансирования «Проекта» на старте составил $500 тыс. Теперь стало ясно, кто именно выделил Баданину наибольшую часть средств. Так, американская или литовская Project Media в 2018 году получили $330 тыс. в виде грантов — в качестве «поддержки качествен